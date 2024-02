Thiès: Le beau geste de Habib Kane au lycée Malick Sy

Le leader politique Habib Kane, dans le cadre de ses actions sociales qu'il mène à Thiès, a fait un joli geste au lycée Malick Sy de Thiès. Il vient de changer la déco de la devanture du lycée en réhabilitant le mur du lycée avec une très belle affiche du parrain du lycée, El Hadji Malick Sy. Représenté par une importante délégation venue inspecter les travaux, Édouard Latouf, l'un de ses amis proches, s'est félicité de ce beau geste. « Depuis quelques jours, je me demande qui a eu cette belle initiative ? Je pensais même que c'était le travail du ministère de l'Éducation. Alors, c'est avec beaucoup de surprise et de satisfaction que j'ai appris que c'était mon ami Habib Kane qui avait réhabilité le lycée » témoigne Édouard. Ayant constaté les multiples actions sociales menées par le leader auprès de la population de Thiès, son collaborateur lance un appel solennel au Président de la République pour qu'il soutienne et accompagne Habib Kane dans ces activités.