Thiès: Le Conseil de ville exige la libération "immédiate" du Palais des Congrès par l'Université Iba Der Thiam

Rédigé le Jeudi 27 Juin 2024 à 23:06 | Lu 39 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le torchon brûle entre le maire Dr Babacar Diop et le Recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Cette fois - ci, le Conseil de Ville de Thiès a rendu publique une résolution sur le différend qui l'oppose à ce Temple du savoir à la suite de la session ordinaire tenue ce jeudi 27 juin 2024 à ladite institution municipale. En effet, ledit Conseil exige la libération "immédiate" du Palais des Congrès par l'Université Iba Der Thiam de la cité du rail. De même, il est déterminé à récupérer son titre foncier 6000 TH des mains des autorités universitaires. "Le Palais du Congrès, patrimoine de la Ville, a été provisoirement prêté à l'Université Iba Der Thiam (UIDT), à la suite d'une correspondance, en date du 10 mai 2010, du ministre de la Décentralisation de l'époque. Qu'après plusieurs années d'occupation du Palais des Congrès par l'UIDT, le Conseil de Ville a senti la nécessité de reprendre son patrimoine", lit - on dans la résolution. Le Conseil de Ville de Thiès de poursuivre : "Nous exigeons la libération immédiate du Palais des Congrès par l'Université Iba Der Thiam de Thiès". En plus, le Conseil de Ville mandate le Maire de Thiès pour "engager toutes les démarches nécessaires afin d'assurer la restitution du Palais des Congrès à la Ville de Thiès dans les plus brefs délais". D'ailleurs, une copie de cette résolution sera transmise au Recteur de ladite institution publique d'enseignement supérieur, au Préfet du département de Thiès, au Gouverneur de la région, au Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ainsi qu'au Premier ministre pour information et suite à donner.