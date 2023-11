Thiès: Lamine Diallo scelle une alliance avec Abdoulaye Dièye et lui remet 3010 parrainages

Rédigé le Lundi 20 Novembre 2023 à 12:58 | Lu 41 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Après avoir gelé ses activités politiques dans le parti Rewmi, l'ancien maire de la commune de Thiès Nord, Lamine Diallo a décidé de sceller une alliance avec le président de "Siggi Jotna", allié de la mouvance présidentielle pour vulgariser encore la vision du président Macky Sall dans la capitale du rail. Sur ce, le président du mouvement citoyen "Jamm Jii" a remis 3010 signatures au directeur de l'Aéroport international Blaise Diagne ( AIBD), en présence des militants et sympathisants du patron de la Socotra, dans son quartier général, hier. Prenant la parole, le nouveau collaborateur de "Siggi Jotna" a salué les actions du président Abdoulaye envers les populations de la cité du rail. Un moment mis à profit pour Abdoulaye Dièye pour rémercier son collaborateur qui selon lui, est un observateur de la scène politique de Thiès, souligne - t - il. Il poursuit ses propos : "Lamine Diallo a fait un bon choix pour la continuité et l'émergence du Sénégal". Ainsi, les deux responsables s'engagent dans une dynamique de consolider les acquis démocratiques et républicains, et de promouvoir un Sénégal émergent pour un développement endogène.