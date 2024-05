Thiès: La coordination départementale de la coalition Diomaye Président liste les priorités des populations

Rédigé le Vendredi 17 Mai 2024 à 11:08 | Lu 74 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

En point de presse, ce jeudi 16 mai 2024, la coordination départementale de la coalition Diomaye Président de la cité du rail s'est prononcée sur certains sujets d'actualité. En effet, les responsables de ladite structure politique ont passé en revue les situations foncières à Mbour 4 et le littoral, les décisions prises par le Premier ministre, Ousmane Sonko lors du conseil interministériel dédié à la campagne agricole 2024 - 2025, une rencontre ou l'ancien maire de Ziguinchor avait indiqué que la distribution des semences sera désormais confiée aux Forces de défense et de sécurité, en plus d'être digitalisée. Par la même occasion, la coordination départementale de la coalition Diomaye Président a salué la publication de la liste des navires autorisés dans les eaux Sénégalaises par le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf. En outre, les responsables de ladite coalition ont demandé au Chef de l'Etat de revoir les contrats dans le secteur minier, entre autres.