Thiès : La Région Déclarée “Zone à Risque” pour les Ressources en Eau par la DGPRE

La région de Thiès a été désignée comme une “zone à risque” en matière de ressources en eau, a indiqué Niokhor Ndour, directeur général de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE), lors d’un atelier de concertations régionales sur l’hydraulique et l’assainissement, qui s'est tenu lundi à la gouvernance de Thiès.



“Thiès est considérée comme une zone hot spot, une zone vulnérable”, a-t-il déclaré, soulignant que la principale cause de cette vulnérabilité réside dans le fait que “les prélèvements d'eau dépassent la recharge naturelle” des nappes phréatiques par les précipitations.



Pour remédier à cette situation, Ndour a recommandé l’utilisation prioritaire des eaux renouvelables afin de préserver les réserves pour les générations futures. Il a également suggéré de traiter et de réutiliser les eaux usées.



Au cours de cette rencontre, qui visait à recueillir les préoccupations locales en vue des assises nationales de l’eau prévues en octobre, plusieurs intervenants ont exprimé leur inquiétude quant à la surexploitation des ressources en eau par les sociétés minières et les unités de production d’eau de source.



---



aps