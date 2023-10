Thiès : La DCS renforce des coordonnateurs techniques départementaux des outils de contrôle des ouvrages scolaires

La ville de Thiès a abrité pour deux jours, les 18 au jeudi 19 octobre 2023,un atelier d'échanges et de partage sur les outils de suivi, de supervision et de contrôle des infrastructures scolaires sur l'ensemble du territoire national. Cet atelier a été initié par le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec la Direction des constructions scolaires( DCS), des Inspections d'académie et des représentants de ladite structure dans les services déconcentrés. Il s'est tenu à l'hôtel JB. À cette occasion, les acteurs de la construction ont élaboré davantage des outils qui permettent aux agents de terrain de bénéficier un renforcement de capacités dans le cadre d'un suivi rapproché et d'avoir des infrastructures de qualité. Pour ce faire, ils comptent mettre en place des fiches qui permettront aux agents qui sont en collaboration avec les entreprises de pouvoir faire des points de contrôle et d'arrêt pour retrouver la qualité au niveau des grands chantiers de l'État, particulièrement dans le secteur de l'éducation. Sur ce, chaque coordonnateur dans les départements a reçu un ordinateur portable, des chaussures, casques, entre autres pour mener à bien leurs activités professionnelles et administratives à l'intérieur du pays. Malick Sarr Gueye