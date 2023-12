Thiès: La Convergence des professionnels républicains lance l'offensive pour la victoire de Amadou Ba au 1 er tour

Rédigé le Lundi 4 Décembre 2023 à 12:34 | Lu 54 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans le cadre d'une tournée nationale, la Convergence des professionnels républicains (CPR), regroupés autour des professionnels de la Lonase, a été reçue ce Samedi 02 décembre 2023 au Conseil départemental de la cité du rail, par la cellule régionale de ladite structure politique. Une occasion pour eux, de marquer leur adhésion totale au choix de Macky Sall, porté Amadou Ba, comme candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY) à la présidentielle de 2024. Le vice président de ladite structure, cadre de la Lonase, Assane Mbaye et ses camarades ont saisi cette tribune pour lancer la grande offensive pour une victoire éclatante du Président Amadou Ba au soir du 25 février 2024. D'ailleurs, la cellule de Thiès compte dérouler un programme de sensibilisation de la jeunesse. La convergence des professionnels républicains a opté pour la continuité avec Amadou Ba. Pour rappel, les membres de ladite structure ont entamé des visites de courtoisie auprès du Président du Conseil d'administration de la Lonase, Pape Ciré Dia et du Ministre délégué auprès du ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du désenclavement chargé des chemins de fer, Dr Pape Amadou Ndiaye, pour réitèrer leur engagement sur la vision de président de la République, Macky Sall.