Thiès : L'ONG Caridad offre des équipements divers à des associations et structures sociales

L'ONG Caridad a récemment remis à Thiès une série d'équipements variés à des associations de personnes vivant avec un handicap, des structures sanitaires, des écoles coraniques (daaras) et des associations sportives.



Ce don comprend des lits d’hôpitaux, des fauteuils roulants, des vêtements, 500 paires de chaussures, des manuels scolaires, des masques de protection et des équipements sportifs, pour une valeur totale de 32 millions de FCFA.



Parmi les bénéficiaires figurent le centre d’enfants IMC de Thiès, le Réseau pour la promotion de la santé mentale (REPOSAM), le centre médical de Grand Thiès, l’Association des albinos "La Pouponnière Sourire Bébé", 16 associations sportives et culturelles (ASC), ainsi que deux structures de santé à Kédougou (sud-est) et Thilogne (Matam, nord).



Fondée en 2008 par Ayouba Sow, originaire de Thiès et vivant en France, Caridad en est à sa 11ème édition de dons. Basée à Montargis, l'organisation collabore avec les élus locaux pour collecter divers équipements auprès de partenaires. Son champ d’intervention inclut la santé, l’éducation, le bien-être des personnes handicapées, ainsi que des projets de formation et d'insertion des jeunes dans les métiers du numérique et d'autres domaines. Caridad a également des ambitions d'expansion dans d'autres pays africains.



Isaac Ndiaye, président du comité départemental de la Croix-Rouge sénégalaise à Thiès, a salué l'initiative de Caridad et son partenariat avec la Croix-Rouge pour mener à bien ses actions humanitaires.



La cérémonie de remise des dons s’est tenue devant le siège de la Croix-Rouge, où tous les équipements ont été entreposés. Hélène Tine, conseillère municipale à la mairie de Thiès, a souligné l'engagement d'Ayouba Sow, qui a facilité des échanges entre des élus territoriaux de Thiès et des partenaires français.



Diadji Guèye, adjoint au préfet de Thiès, a rappelé l'impact positif des précédents dons de Caridad, notamment pendant la pandémie de COVID-19, et a salué les projets de l'ONG dans les domaines de l'agriculture et du numérique.