Thiès: Idrissa Seck vient de voter à l'école Malick Kairé Diaw, au bureau 4

Le candidat de la coalition "Idy 2024" a effectué très tôt son devoir citoyen au centre Malick Kairé Diaw situé au quartier Randoulène, au bureau 4 vers 8 heures 45 minutes. Il était accompagné d'un cortège dans lequel se trouvent son épouse, son collaborateur Yankhoba Diattara, et quelques responsables du Parti Rewmi.



Après avoir renouvelé ses voeux pour un mois de Ramadan et un carême "d'exception" à l'ensemble de ses concitoyens, l'ancien maire de Thiès a prié pour que l'élection se déroule dans la paix et la tranquillité. "Je prie pour que l'élection se déroule dans la paix et dans la tranquillité et qu' au terme de cette élection, le prochain président de la République du Sénégal inaugure une ère de paix, de stabilité, de tranquillité; une ère de sécurité accrue pour les sénégalais et leurs biens, une ère de prospérité, d'emploi massif pour notre jeunesse, une ère de vie moins chère, moins coûteuse pour les pères de familles. Je prie pour tous, que le Sénégal sort victorieux de cette élection", a - t - il déclaré.



Pour rappel, dans la circonscription électorale de la ville de Thiès, le centre Malick Kairé Diaw compte neuf (9) bureaux de vote pour un effectif de 5.005 inscrits sur la liste électorale.