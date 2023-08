Thiès: Habib Kane offre une séance de consultation gratuite pour les personnes du troisième âge

Ce samedi 5 août 2023, le Poste de santé de Randoulène, dans la commune de Thiès Ouest, a été prise d'assaut par les populations de la région de Thiès pour les besoins de consultations médicales gratuites. Dans le cadre de ses actions sociales, le président du Réseau d'appui pour le développement, Habib Kane a organisé cette activité hautement humanitaire pour appuyer les personnes de troisième âge à avoir des soins médicaux.



En effet, cette séance revêt une importance capitale dans les actions sociales de l'initiateur, disciple de Khalifa Ababacar Sy, Habib Kane. Les actions menées à Thiès par Habib Kane et ses collaborateurs ont été appréciées à sa juste valeur par les personnes du troisième âge. Pour l'initiateur de cette journée de consultation médicale gratuite, il compte pérenniser cette initiative.



Quant aux bénéficiaires, les actions posées par Habib Kane sont généreuses et humainement inqualifiables. En outre, Habib Kane a déployé une équipe médicale dynamique et professionnelle qui assurait les consultations. Sur ce, plus de cent cinquante personnes ont été dépistées dont 30% de cas de diabétiques. Certaines personnes consultées ont bénéficié des paires de lunettes correctrices.