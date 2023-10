Thiès : Formation spécialisée sur la défense nationale pour 41 journalistes

Du 23 au 28 juillet 2023, le prestigieux Centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne de Thiès a accueilli une session intensive destinée au renforcement des compétences des journalistes et professionnels des médias. Orchestrée par l'État-Major des Armées, cette initiative avait pour dessein majeur d'enrichir la compréhension des participants sur la défense nationale, les arcanes des Forces armées et les enjeux cruciaux de la sécurité nationale. Au terme de ces six jours rigoureux, une quarantaine de journalistes et de techniciens ont vu leur expertise rehaussée.



Au fil des ateliers, une multitude de sujets furent abordés, couvrant aussi bien les fondamentaux de la discipline militaire que des thèmes plus spécifiques tels que le règlement de discipline générale, les défis sécuritaires contemporains, la notion d'information sensible ou encore l'instruction pratique sur le maniement du fusil M16.



Le Colonel Moussa Koulibaly, Directeur de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA), n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers les journalistes pour leur engagement résolu. Il a également évoqué les horizons prometteurs se dessinant entre le quatrième pouvoir sénégalais et les Forces armées, soulignant : "Nous sommes à l'aube d'un partenariat déjà fructueux, mais qui ne demande qu'à s'intensifier entre la presse et les armées."



En écho, Samba Niebe Ba, président des stagiaires de la presse, a loué cette démarche de formation civilo-militaire. Représentant l'ensemble des bénéficiaires, le correspondant de Sud quotidien à Mbour a chaleureusement remercié tous les formateurs pour leur dévouement exemplaire et leur transmission passionnée.



Avant la cérémonie officielle de remise des attestations, les participants ont eu l'opportunité de s'immerger au Centre d'entraînement national de Mont Rolland, dirigé par le Capitaine Gormack Niang, où ils ont mis en application leurs connaissances sur les règles de sécurité lors de séances de tir. Dans ce contexte, les détonations de balles réelles ont ponctué une session intense à seulement 80 km de Dakar.



Tout au long de cette semaine, ces journalistes se sont familiarisés avec le quotidien militaire. Ils ont notamment découvert la salle des simulateurs du CET 7 et exploré certains secteurs du Camp militaire Général Joseph Louis Tavarez Da Souza. En clôture, le 28 octobre 2023, une cérémonie empreinte de sobriété s'est déroulée au Centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne CET 7, rassemblant autorités militaires et encadreurs des "soldats de la presse". Un moment poignant marqué par la remise de présents aux formateurs.