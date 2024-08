Thiès - Entrepreneuriat féminin : Habib Vitin veut appuyer les projets des groupements de femmes de Cité Lamy et Hersent

Rédigé le Jeudi 1 Août 2024 à 11:51 | Lu 53 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

En marge d'une rencontre d'informations et de sensibilisation tenue hier aux quartiers de Cité Lamy et de Hersent dans la commune de Thiès - Est, le président du mouvement "Thiès d'Abord", Me Habib Vitin, a saisi l'opportunité pour échanger avec les femmes sur le processus de financement de leurs projets qui entrent dans le cadre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire En outre, il compte accompagner les groupements de femmes dans leur formalisation et leur l'autonomisation économique. Ces dernières ont salué cette initiative. Elles ont par ailleurs réitéré leur soutien à leur leader. Pour rappel, lancé le dimanche 07 juillet 2024 à Thiès, Me Habib Vitin étend ses tentacules à la cité du rail avec "une nouvelle approche" plus efficace dans la politique de développement.