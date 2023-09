Thiès : Embouteillages et retard des travaux, la réfection de la route à l'avenue du stade Lat Diort indispose

Rédigé par Hanne Abou le Vendredi 1 Septembre 2023 à 07:58 | Lu 29 fois



A Thiès, depuis la création du rond-point du stade Lat Diort et la modification de la route nationale à deux voies en direction de l'autoroute à péage, on constate des embouteillages monstres à ces endroits. Les piétons et les automobilistes rencontrent souvent des difficultés pour traverser cette zone sans difficulté. De plus, la création des deux routes empêche les populations de pouvoir se rendre directement chez elles. Ils sont obligés de se rendre au rond-point de Peulga pour pouvoir ensuite revenir. Cela devient un problème majeur. La modification de la route nationale a également entraîné des inondations dans des artères importantes , renseigne une source. Ils appellent les autorités compétentes à agir au plus vite pour trouver une solution adaptée et réclament la finition des travaux.





