Thiès: El Malick Ndiaye réceptionne 500 taxis à Gaz pour moderniser les Transports en commun

Rédigé le Vendredi 14 Juin 2024 à 10:01 | Lu 38 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye a présidé, jeudi 13 janvier 2024, une cérémonie symbolique de remise de 500 taxis à Gaz, dans le cadre d'une convention initiale signée en février 2021 pour le renouvellement de 2000 taxis urbains neufs montés au Sénégal. La cérémonie s'est tenue au sein de l'usine de montage de véhicules SENIRAN, à Thiès, en présence des autorités de l'ambassade de l'Iran au Sénégal, du Gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, du Préfet du département de Thiès, du maire de la ville, Dr Babacar Diop, entre autres. Ce projet vise l'accès à une mobilité de qualité qui est essentiel pour le développement économique, la cohésion sociale et l'attractivité des territoires. L'engagement du ministre de tutelle c'est de mettre en place des systèmes de transport de qualité à des coûts compétitifs, conformément aux directives du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.