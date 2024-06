Thiès: Dr Babacar Diop annonce la dissolution de toutes les instances du parti FDS - Les Guelwaars

Le parti Les Forces démocratiques du Sénégal - Les Guelwaars, a annoncé dimanche 23 Juin 2024 à Thiès la dissolution de toutes les instances dudit parti dirigé par Dr Babacar Diop. Cette décision prise à l'issue d'un séminaire d'évaluation sur l'élection présidentielle du 24 mars dernier.



Cette réunion, regroupant les responsables nationaux et départementaux du parti FDS - Les Guelwaars, ces derniers ont évalué leur participation à cette élection et décliné de nouvelles perspectives face aux enjeux et défis contemporains.



Dans une déclaration faite à l'issue de ce séminaire national, le parti FDS - Les Guelwaars annonce qu' "une décision majeure a été prise , conformément aux statuts et aux recommandations du dernier Congrès du parti, de dissoudre toutes les instances actuelles", lit - on dans la déclaration.



Pour ce faire, Dr Babacar Diop et ses camarades pensent que "cette décision marque un tournant décisif dans l'histoire de FDS - Les Guelwaars. Elle symbolise notre volonté de renouvellement et d'adaptation face aux défis et enjeux contemporains. Ainsi, le parti a donné mandat son Président, Babacar Diop, pour mettre en place dans un court délai de nouvelles structures alignées avec les ambitions renouvelées de notre parti", disent - ils.



Par la même occasion, ils ont réaffirmé leur ancrage au sein de la mouvance présidentielle et encouragé les nouvelles autorités sur leurs orientations politiques. "L'espoir d'un avenir meilleur est permis. Nous encourageons le Président et son Premier Ministre Ousmane Sonko à poursuivre, avec détermination les réformes nécessaires, pour renforcer la démocratie, la justice, l'Etat de droit et les libertés fondamentales. Un élément crucial de ces réformes est l'établissement d'élections véritablement inclusives, qui sont le socle même d'une démocratie robuste".