Thiès : Concertation Régionale sur l'Hydraulique pour Améliorer l'Accès et la Qualité de l'Eau

Des experts du secteur de l'eau, des représentants de l'administration et des collectivités territoriales se sont réunis lundi à Thiès pour examiner les défis liés à l'accès et à la qualité de l'eau dans la région, selon un constat de l’APS.



Techniciens, gestionnaires de l’hydraulique urbaine, périurbaine et rurale, ainsi que des autorités locales, telles que la SONES et SEN’EAU, ont pris part à ces concertations régionales. Niokhor Ndour, directeur général de la prévision des ressources en eau (DGPRE), a également participé aux discussions.



Les échanges ont couvert divers aspects de l'hydraulique, notamment la construction de forages exclusivement destinés à l'agriculture et l'amélioration des services en zones rurales. L'état des ressources en eau de la région de Thiès et un nouvel outil de collecte de données ont également été présentés au cours de cet atelier, organisé dans la salle de délibérations de la gouvernance.



L’objectif de cette rencontre était de débattre des enjeux liés à l’hydraulique et à l’assainissement, en abordant les défis et les attentes locales, a expliqué Mouhamadou Sy, chef du Bureau sensibilisation et vulgarisation du Code de l’eau au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Ces concertations ont aussi permis de recueillir les préoccupations locales afin de les transmettre au niveau central pour enrichir un document de travail destiné aux assises nationales de l’hydraulique et de l’assainissement, prévues en octobre prochain.



Un document territorial sera rédigé à l’issue de ces échanges pour contribuer à une stratégie nationale en matière d'hydraulique et d'assainissement, a précisé Diadji Guèye, adjoint au préfet de Thiès.



Les participants ont souligné les principaux défis de la région, à savoir l'amélioration de la qualité de l'eau, l'approvisionnement continu et l'accessibilité financière de cette ressource pour les ménages.



"Nous espérons que la contribution de la région à ce document national sera significative et que des solutions adaptées seront apportées aux problèmes d'eau et d'assainissement à Thiès", a conclu l'adjoint au préfet.



aps