Thiès: Cinquante collectivités territoriales signent une convention pour améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile des Sénégalais

Rédigé le Vendredi 7 Juin 2024 à 12:36 | Lu 38 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle à travers la planification, 3 CAP Santé, un regroupement d'une trentaine d'organisations de la société civile et cinquante collectivités territoriales membres de l'Union des associations d'élus locaux (UAEL) ont signé jeudi 06 juin 2024 à Thiès une convention de partenariat permettant d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile. C'est en marge du premier jour d'un atelier national de plaidoyer ( atelier de deux jours les 06 et 07 juin) pour un engagement plus accru du financement de la planification, de la santé maternelle néonatale, infantile et des adolescents. Prenant la parole, le président de l'UAEL, Mamadou Woury Baldé a salué l'initiative de la société civile qui contribue activement sur la sensibilisation sur la planification familiale. Par la même occasion, il a remercié le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana et l'ensemble des autorités concernées. Quant au président de l'association 3 CAP Santé, Moundiaye Cissé ajoute qu'il "y aura un plan de suivi - évaluation concernant la signature de la convention entre les deux entités". Pour rappel, l'USAID fait partie des partenaires de cet atelier. L'ancien président de ladite structure des collectivités locales du Sénégal, Alé Lo avait pris part à cette rencontre.