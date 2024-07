Thiès : Bon déroulement des épreuves du Bac 2024 dans des conditions optimales

À Thiès, toutes les mesures nécessaires ont été mises en place pour assurer le bon déroulement du baccalauréat 2024. La traditionnelle tournée de supervision dans les différents centres d'examen a permis de constater le bon déroulement des épreuves. Les autorités académiques ont veillé à garantir une sécurité optimale, avec une présence renforcée des forces de l'ordre dans les centres.



L'inspection d'académie (IA) de Thiès encadre 28 097 candidats, qui ont commencé les épreuves de philosophie ce matin. Khady Sow Diop, secrétaire générale de l'IA, a précisé que "l'académie de Thiès présente au baccalauréat 2024 un total de 11 423 garçons et 16 674 filles, soit 59,35 % de candidates. Ils sont répartis dans 75 centres, dont neuf secondaires, le reste étant des centres principaux. Nous disposons de 92 jurys, 2 792 surveillants mobilisés et 1 664 correcteurs affectés par l'Office du baccalauréat." Cette supervision a confirmé l'efficacité des dispositions prises.



Madame Diop a rappelé que l'académie de Thiès est souvent celle qui compte le plus grand nombre de jurys, de centres et de candidats.