Thiès: Après me Ousmane Diagne, la plateforme F24 porte plainte contre Massaly

Après me Ousmane Diagne, la plateforme F24-Thiès a décidé d’initier une plainte contre le président de « L’Union pour la Nouvelle République » (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly. Le président du Conseil d’administration de l’Office national de la formation professionnelle (ONFP) membre de la coalition Benno Bokk Yakaar est accusé de plusieurs délits survenus le vendredi 9 février 2024. Les accusations portées contre lui: Tentative de meurtre sur des jeunes manifestants, la détention illégale d’une arme à feu, la mise en danger de la vie d’autrui, des actes de violences et voies de fait, ainsi que le trouble à l’ordre public. « C’est un ensemble de plaintes populaires et citoyennes que nous allons mettre à disposition des populations Thiessoises. Chaque citoyen et citoyenne aura l’opportunité de remplir et de déposer sa plainte, de manière personnelle et volontaire, ce jeudi 15 février 2024, auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thiès, contre cet acteur politique » a déclaré le coordonnateur de Y'en a marre saliou Ndiaye.