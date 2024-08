Thiès: Après avoir mortellement poignardé un Jakartaman, un agresseur a été brûlé vif par une foule

Après avoir mortellement poignardé un chauffeur de Jakarta, un agresseur présumé nommé Alfred a été tué et brûlé vif par des individus non encore identifiés. Des témoins indiquent que ce dernier était récemment sorti de prison et voyageait avec un bracelet électronique. Sa victime, prénommée Laurent Sylva, revenait d'une soirée dansante.

Les corps des victimes viennent d'être évacués vers la morgue de l'hôpital de Thiès. La police a été déployée sur les lieux pour procéder à un constat d'usage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame...

Un drame s'est produit très tôt ce jeudi 15 août vers 6 heures du matin dans la ville Ousmane Ngom.