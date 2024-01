Thiès:Après Idrissa seck et Déthié Fall, Bassirou Diomaye Faye envoi une délégation chez Dr Babacar Diop

Le maire de la ville de Thiès Dr Babacar Diop n'a pas encore fini de recevoir des propositions de soutien en perspectives au scrutin du 25 février 2024. Après Idrissa seck et Déthié Fall , l'un des candidats de Ousmane Sonko en l’occurrence Bassirou Diomaye Faye a envoyé une forte délégation pour rencontrer le maire de Thiès, Dr Babacar Diop. L’objectif, c’est d’obtenir son soutien pour les prochaines élections présidentielles. C'est au quartier sampathe, au domicile du maire que cette rencontre de deux heures de temps a eu lieu , renseigne une source. La délégation était composée d'Adama Diawara, d'Ousmane Barro et de l'honorable député, Amadou Dang de l'ex-Pastef. Ces envoyés du candidat de l'ex pastef ont clairement expliqué à Babacar Diop que leur candidat mise sur le soutien de son ancien compagnon de lutte au sein de la coalition Yewwi Askan wi (YAW). Après avoir religieusement écouté ses invités, le premier magistrat de la ville de Thiès s'est dit sensible au « sort arbitraire » réservé à Bassirou Diomaye Faye et au leader en chef de l'ex Pastef, Ousmane Sonko. Toutefois, le président des FDS-Les Guélewars n'a pas manqué de revenir sur les moments d'incompréhensions entre lui et certains responsables de Yewwi Askan wi qui ont abouti à son exclusion de cette coalition. Pour lui, une relation doit être bâtie sur la vérité, les principes et les valeurs. S'agissait l'invitation du candidat Diomaye Faye, Babacar Diop dit avoir pris bonne note. Mais, il réserve sa réponse aux militants de sa formation politique qui vont organiser une conférence nationale, ce dimanche, pour réfléchir sur les différentes offres politiques en perspectives de la présidentielle de 2024.