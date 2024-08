Thiès: Abou Ba lance le mouvement politique "Bollo moy doolé" (BMD) et réitère son engagement citoyen aux populations

Le mouvement politique "Bollo moy doolé" a été officiellement lancé à Thiès par l'initiateur, par ailleurs ex coordonnateur du parti de la République des Valeurs "Réewum Ngor" (RV) dans la commune de Thiès - Est, Abou Ba.



En effet, il a évoqué dans son discours les motifs relatifs à la création de ce mouvement qui, d'après lui, s'inscrit dans la dynamique de "participer aux idéaux du bien - être, de progrès de justice sociale, de croissance économique, d'épanouissement personnel, entre autres".



Le coordonnateur dudit mouvement , Abou Ba de poursuivre : "Ce mouvement veut être une rampe pour le développement et doit être un processus qui permet aux populations de Thiès, particulièrement celles de Cité Lamy de développer leur personnalité, etc ".



A travers cette démarche, déclare - t - il, "Nous travaillons à rendre viable nos terroirs afin d'améliorer de manière significative les conditions de vie de nos populations et lutter de façon plus soutenue contre les inégalités sociales".



Devant cette auguste assemblée, M. Ba veut matérialiser son projet pour changer le visage de Thiès. Il a tenu à préciser que le lancement dudit mouvement marque sa première apparition après son départ du parti dirigé par Thierno Alassane Sall.



Il a aussi lancé un appel à toutes les populations de la cité du rail d'adhérer massivement à cette nouvelle structure politique afin qu'il puisse mener à bien son projet pour le Sénégal et pour sa ville natale ( Thiès).