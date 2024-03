Thiès : Abdoulaye Dièye lance une randonnée pour la paix

A Thiès, le président de Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye, a initié une randonnée pédestre intitulée "Randonnée pour la paix".



Devant une foule de jeunes et de femmes, Abdoulaye Dièye a partagé son message : "Cette randonnée pédestre vise à promouvoir la paix car le Sénégal a toujours été un symbole de stabilité. Je félicite la population de Thiès pour sa participation à cet événement. C'est une occasion de rassembler toutes les générations, hommes, femmes et jeunesse."



Dans le souci de garantir la stabilité nationale, M. Dièye a exprimé son soutien à l'appel du président Macky Sall pour un Sénégal pacifique et cohérent : "Je lance un appel à tous les citoyens pour qu'ils mobilisent leurs énergies et compétences afin de construire un consensus pour une nation paisible et stable."



Profitant de cette occasion, le dirigeant de Siggi Jotna a condamné fermement l'agression de Maïmouna Ndour Faye, journaliste, et a exhorté l'État à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire.



