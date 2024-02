Thiès : Aar Sunu Election appelle à un vote symbolique aujourd'hui dans les bureaux de vote

Aar Sunu Election a lancé un appel à tous les électeurs pour se rendre aujourd'hui dans leurs bureaux de vote respectifs afin de "voter symboliquement". Cette initiative intervient dans un contexte de contestation de la non-fixation de la date de l’élection présidentielle au Sénégal.



Les intervenants lors de la réunion ont unanimement réclamé la fixation rapide de la date de l'élection présidentielle, conformément à la demande du Conseil constitutionnel, qui a jugé inconstitutionnel le report de cette élection. Ils ont également exprimé leur refus de participer à un dialogue avec le président, soulignant qu'il n'était pas nécessaire de discuter pour fixer une date d'élection.



Seize des dix-neuf candidats à l’élection présidentielle ont déjà annoncé leur intention de ne pas participer à ce dialogue. Le président Macky Sall a pourtant invité les acteurs politiques à un dialogue pour fixer la date de l’élection et décider s'il faut reprendre le processus pour permettre la participation des "candidats spoliés". Ce dialogue est prévu pour lundi et mardi prochains.



Aar Sunu Election a déclaré le mardi comme une "journée morte" en signe de protestation contre la fin de ce dialogue convoqué par le président Sall.



Le coordonnateur de Aar Sunu Election à Thiès a également rejeté toute idée d'amnistie, soulignant que la libération des détenus politiques, y compris le candidat Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ne devrait pas être liée à une amnistie, mais plutôt être une exigence judiciaire et démocratique.



Saliou Ndiaye, le coordonnateur, s'est dit optimiste quant à la résolution de la crise politique, exprimant son espoir que les Sénégalais prendront leurs responsabilités pour garantir un pays apaisé où toutes les institutions fonctionnent correctement et où la transition présidentielle se déroule sans heurts.