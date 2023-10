Thiès :31 maîtres artisans ont bénéficié de séances de renforcement de capacités

A Thiès, 31 maîtres artisans issus de différents domaines d'expertise ont bénéficié de séances de renforcement de capacités afin d'être en phase avec l'évolution de leur métier. Cette formation initiée par le programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers (PALAM) vise à renforcer le niveau des artisans dans leurs domaines d'activité. Les initiateurs de cet événement, comme Fatick et d'autres régions qui organisent en même temps ces séries de formations, veulent permettre à ces enfants d'avoir plus d'informations et d'opportunités professionnelles pour pouvoir élargir leurs activités.