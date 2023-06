Thierno Alassane Sall : "Ne laisserons pas le Sénégal sombrer"

Le leader du parti La République des Valeurs / Réewum Ngor, le député Thierno Alassane Sall, pense qu'"il est de notre devoir de faire face à la réalité et d'appeler à la sérénité et au retour des valeurs fondamentales qui constituent notre raison d'être", rapporte le quotidien Le témoin.



En effet, l'ancien ministre de l'Energie nous rappelle quelques concepts importants : " la " tolérance", la "téranga", et la "liberté d'expression". Le parlementaire adresse un appel solennel à "tous les acteurs de notre nation, dont la mission sacrée est de préserver et de renforcer notre jeune démocratie".



Il poursuit : "ne laissez pas le Sénégal sombrer. Il est impératif de sauvez notre République. notre responsabilité historique est en jeu".