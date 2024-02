Thienaba: La noix de cajou redonne espoir aux femmes du Gie "Fass Diom"

Rédigé le Samedi 24 Février 2024 à 10:24 | Lu 54 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

A Thienaba Gare, localité située à 8 km de Thiès, les femmes se sont regroupées en Gie "Fass Diom" pour se lancer dans la transformation du noix de cajou, de céréales, fruits et légumes. Ici, les femmes s'activent dans la production et la commercialisation des amandes de cajou et prennent en charge la question de l'autonomisation de ces dernières pour un développement économique et social durable. Le Gie "Fass Diom" a été crée le 15 novembre 2002. Il regroupe 567 membres dont 15 groupements de femmes et 11 hommes. Les femmes membres du Gie "Fass Diom" sont originaires des cinq villages ( Thienaba Gare, Thienaba Seck, Mbaba, Khaye Babal et Thiawaré). Grâce à la transformation et à la vente de noix de cajou, les femmes du Gie "Fass Diom" de Thienaba ont réussi à sortir de la pauvreté afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Ainsi, à travers cette Découverte réalisée par l'équipe de Thiès Info, la secrétaire générale du Gie "Fass Diom", Nogoye Sow est largement revenue sur l'importance de cette activité dans l'économique sociale et solidaire.