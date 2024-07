Tentative de fraude : Alerte du Ministère des Finances et du Budget

" Le Ministère des Finances et du Budget n'est pas en collaboration avec cette entreprise frauduleuse qui tente de tromper la bonne foi des usagers et du public." C'est l'alerte que lance le Ministère des Finances et du Budget contre une tentative de fraude.

En effet, une affiche de Global Investissement présente des logos de Wave, Orange Money et d'autres systèmes de transfert d'argent, prétendant être "En collaboration avec le Ministre des Finances Cheikh Diba pour une stabilité financière au Sénégal", accompagnée d'une grille tarifaire.

Cependant, tout cela est faux, visant uniquement à tromper leurs victimes !

« Nous vous invitons à la plus grande vigilance face à ces faussaires ! » recommande le Ministère des Finances et du Budget





leral