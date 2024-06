Tentative de Cambriolage à Kaolack : Un Mort et un Policier Blessé

Lors d'une tentative de cambriolage d'un point de transfert d'argent à Médina Baye, un quartier de Kaolack, un individu a perdu la vie et un policier a été blessé. L'incident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, selon des informations obtenues par l'APS.



Des sources indiquent que des individus armés ont essayé de cambrioler le principal point de transfert d'argent de cette cité religieuse tard dans la nuit. Les jeunes du quartier et des policiers en patrouille, tombés sur les assaillants, ont opposé une résistance acharnée. Un cambrioleur a été gravement blessé et un policier a également été blessé lors de l'altercation, selon les témoins.



Les autres membres de la bande criminelle ont réussi à s'échapper. Le cambrioleur blessé a été arrêté par la police et transporté au centre hospitalier régional de Kaolack, où il a succombé à ses blessures, d'après des sources concordantes.