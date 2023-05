Tensions montantes au Sénégal : Pastef Thiès s'adresse à la nation

Déclaration de Pastef Thiès

L'économie du Sénégal a été au centre de la déclaration de Pastef Thiès. "Depuis un certain temps, le peuple souffre à cause des conditions de vie de plus en plus difficiles. Les Sénégalais et les Sénégalaises ne mangent plus à leur faim, ils ne se soignent plus quand ils sont malades. L'économie du pays est à l'agonie," a déclaré le porte-parole.

Le parti a mis en avant le fait que l'économie du pays est fortement extravertie, dominée par le secteur tertiaire et contrôlée par des entreprises étrangères, majoritairement françaises. Cela a conduit à un taux de croissance trompeur, promu par le régime de Macky Sall, qui masque la réalité de la souffrance du peuple. Le secteur primaire, qui comprend la pêche, l'agriculture et l'élevage, a été largement négligé, malgré son importance fondamentale pour l'économie.

Pastef Thiès a également attiré l'attention sur la tension sociale croissante au Sénégal, qui a atteint son paroxysme. "Partout, il y a des tensions sociales, c'est la conséquence directe de la manière dont ce pays est géré," a déclaré le porte-parole. Il a accusé le régime de Macky Sall d'utiliser la justice comme instrument pour satisfaire ses ambitions personnelles, déclarant que les manifestations sont désormais considérées comme une infraction.

Le parti a dénoncé l'emprisonnement de près de 400 personnes, qualifiées de détenus politiques, et a affirmé qu'aujourd'hui, tous les citoyens sont des "potentiels détenus". "Si aujourd'hui, à la suite d'une publication ou d'une déclaration politique, tu te retrouves en prison, on ne peut que te dire que tu es un détenu politique," a déclaré le porte-parole.

Pastef Thiès a également dénoncé la pression, la suppression et l'affaiblissement de son parti par le pouvoir en place. Les responsables du parti sont emprisonnés et traqués, et le président Ousmane Sonko est menacé d'arrestation dans le cadre de procédures judiciaires qu'ils jugent infondées.

Le porte-parole a conclu en appelant tous les Sénégalais à participer à une grande marche de mobilisation pacifique dans le département de Caisse, et à résister aux tentatives de liquidation de Pastef. "Ce pays n'appartient à personne," a-t-il déclaré, "nous devons tous nous battre pour protéger le projet et le président Ousmane Sonko. Que le Sénégal gagne et que ce Sénégal là puisse être développé."