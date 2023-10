Tassette peulh : un tracteur a mortellement percuté trois élèves d'une même famille

Un accident tragique s'est produit ce mardi 17 octobre vers 14 heures à Tassette (21 km après Thiès). Un tracteur venant des champs voisins qui roulait à grande vitesse a percuté mortellement trois élèves venant du lycée Tassete . Il s’agit d’Aissata Ka, Aby Ka et Colle Ka, toutes en classe de 5e , qui rentraient paisiblement dans leur village. Le tracteur semblant avoir dérapé, a malheureusement coûté la vie aux trois victimes et grièvement blessé deux de leurs camarades dont l'une se prénomme Mariama Ka. Les corps des jeunes filles décédées ont été transportés à la morgue du Centre Hospitalier Régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès par les sapeurs pompiers. elles habitent dans le village de Tassette-Peulh, situé à environ un kilomètre de Tassette-ville et sont de la même famille. Le conducteur, B.cissé, ayant pris la fuite juste après les faits, a été rapidement interpellé par la gendarmerie de Notto où il est actuellement en garde à vue. Le décès de ces trois filles issues d'une même famille a plongé toute la commune de Tassete, particulièrement le village de Tassete Peulh, dans la tristesse et le désarroi. Ces trois jeunes filles inséparables seront enterrées à Tassete demain mardi, informe une source