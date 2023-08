THIÈS NORD : And Dolèl Massamba Diop répond à la mairie de Thiès Nord

Rédigé par Hanne Abou le Samedi 19 Août 2023 à 07:10 | Lu 27 fois

Le torchon brûle entre les partisans du leader politique Massamba Diop et la mairie de la Zone Nord. Ce vendredi, le mouvement And Dolèl Massamba Diop a de nouveau fait face à la presse pour répondre à la mairie de Thiès Nord. Parlant du foncier à Thiès Nord, les défenseurs de Massamba veulent des explications claires concernant les 13 attributions qui ont été faites pour 12 personnes, dénoncent également l'augmentation prévue des taxes communales sur le commerce au marché central, la plus grande place de vente à Thiès qui n'a pas enregistré de changement, notamment en matière d'assainissement depuis l'avènement de la nouvelle équipe municipale.