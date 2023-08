THIES: Mor Diouf dénonce les agissements de Ndiaga Diaw et célèbre le renouveau du PDS en prévision de son expansion à Thiès

Thiès Ouest : Le PDS face à ses dissensions internes

La réunion du PDS à Thiès a été marquée par une forte mobilisation, dévoilant les tensions au sein du parti. Mor Diouf, Secrétaire Général du PDS à Thiès Ouest et Samba Ba, responsable du PDS de la commune de Thiès, ont ouvertement exprimé leur mécontentement face à ceux qui doutent du renouveau du parti.

Mor Diouf a déploré l'attitude d'un groupe d'individus accusés d'avoir compromis l'intégrité du parti à Thiès. Leurs affiliations présumées avec le Rewmi et l'APR, en particulier la connexion de Ndiaga Diaw avec Aly Ngouille Ndiaye, alimentent cette suspicion.

Les efforts de renouvellement du parti, tels que la vente de cartes supervisée par Mamadou Danfakha, ont été salués. Cependant, des sceptiques comme Ndiaga Diaw, Capitaine Niang, Maimouna Sokhna et Feue Angelique, bien qu'ayant acheté des cartes, continuent d'être source de polémique.

"Dou gnou Sen Morom", a déclaré Mor Diouf, soulignant la disparité entre les 21 secteurs du parti dirigés par lui et les 8 secteurs dirigés par ses détracteurs. Pour Mor Diouf, ces critiques, qui sont considérés comme des militants dépassés, sont de simples distractions. En revanche, il reste concentré sur sa mission et sa loyauté envers le Président Abdoulaye Wade et Karim Meissa Wade.

Mor Diouf a également exprimé son mécontentement face aux agissements de Ndiaga Diaw, tout en rappelant la nécessité d'unité au sein du parti. Il a conclu en remerciant la présence de différents responsables, dont Samba Ba, Badou Mbyae, Modou Ndiaye et Sokhna Anna Ba.

En somme, alors que les tensions montent, le PDS à Thiès Ouest reste résolu à avancer vers son objectif ultime : l'élection de leur candidat Karim Meissa Wade.