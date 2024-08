Suspension des travaux à l'Assemblée nationale sur la réforme du règlement intérieur

Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a interrompu les débats sur la réforme du règlement intérieur de l’institution parlementaire après plus d’une heure de discussions. Cette suspension, effective jusqu’à 14 h 30, n’a pas été justifiée par M. Diop, bien que les interventions des députés venaient à peine de débuter.



La proposition de loi, à l’origine de ces débats, a été déposée par Abdou Mbow, leader du Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY), Mohamed Ayib Salim Daffé, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, et Mamadou Lamine Thiam, dirigeant du groupe Liberté, Démocratie et Changement. Le texte vise à modifier le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, fruit d’un consensus trouvé par les membres du groupe de travail chargé de cette réforme, comme l’a expliqué Abdou Mbow dans l'exposé des motifs.



Cependant, le député Cheikh Abdou Mbacké a soulevé des interrogations quant à la conformité de la procédure d’urgence suivie pour l’examen de cette proposition de loi. En réponse, Moussa Diakhaté, président de la commission des lois, a affirmé que la convocation de la plénière était bien justifiée par un arrêté du bureau de l’Assemblée. Le président du groupe BBY a, de son côté, salué l’approche consensuelle adoptée par les parlementaires de différents groupes.



Le gouvernement est représenté lors de cette séance plénière par Yankhoba Diémé, ministre du Travail et des Relations avec les institutions, et Ousmane Diagne, garde des Sceaux et ministre de la Justice.



---

aps