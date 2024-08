Suspension des permis miniers dans la zone de la Falémé jusqu’en 2027

Le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a annoncé la suspension de la délivrance de permis d’exploration et d’exploitation minière dans la zone de la Falémé jusqu’au 30 juin 2027. Cette décision, adoptée par le gouvernement du Sénégal lors du Conseil des ministres du 19 juillet 2024, vise à interdire toute activité minière et l’octroi de titres dans cette région sensible.



Conformément aux instructions du chef de l’État, le ministère appelle les populations riveraines à signaler aux autorités toute tentative de violation de cette mesure. Le communiqué précise que les activités minières autour de la rive gauche du fleuve Falémé sont strictement interdites dans un périmètre de 500 mètres.



Une mission conjointe des ministères de l’Énergie, des Forces armées, de l’Environnement, du Travail et de l’Éducation nationale, effectuée les 26 et 27 mai 2024, a révélé les graves impacts environnementaux, sanitaires et sécuritaires causés par l’exploitation minière sauvage le long de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal.



Le gouvernement s’engage à préserver la paix, la sécurité et l’environnement dans la zone, en mettant en place des stratégies visant à protéger la Falémé, promouvoir le développement local, et garantir la stabilité sociale pour les populations riveraines. Ce fleuve, qui délimite la frontière naturelle entre le Sénégal et le Mali, est gravement menacé par les activités minières non contrôlées et l’utilisation de produits chimiques dangereux.



---aps--------