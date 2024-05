Surveillance urbaine à Thiès : 60 volontaires formés pour sécuriser les espaces publics

Samedi 11 Mai 2024

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop a reçu, vendredi 10 mai 2024, les volontaires de la Ville de Thiès à la salle de réunion de l'hôtel de ville. Ce nouveau corps constitué de 60 volontaires qui vont assurer la sécurité des espaces publics, apporter les premiers secours aux accidentés, aider les personnes âgées, les écoliers, les personnes à mobilité , lutter contre les occupations anarchiques des trottoirs, entre autres. En effet, le nouveau corps compte 35 garçons et 25 filles. Prenant la parole, l'édile de la ville de Thiès est revenu sur le sens de la formation et les attentes. D'ailleurs, il a évoqué les investissements réalisés par la municipalité comme le futur jardin public de la Place de France dont les travaux seront lancés la fin du mois de mai, sur un coût global de 325 millions de F CFA. "Le corps des volontaires est très important pour notre institution et pour la ville, pour la sécurisation des espaces publics", s'est réjoui Dr Babacar Diop. En plus, ces volontaires recrutés sont âgés de 20 à 45 ans. Ils ont été sélectionnés après un appel à candidature, une façon d'éviter les étiquettes politiques, précise Dr Diop.