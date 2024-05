Surveillance des mesures foncières : Inspection surprise du président Diomaye Faye à Mbour 4

Ce mercredi matin, le président Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite inattendue à Thiès, plus précisément à Mbour 4, une zone sujette à de nombreux litiges fonciers. Cette démarche vise à évaluer directement la situation et à garantir l'efficacité des récentes mesures prises pour résoudre les problèmes fonciers.



Cette visite suggère que les nouvelles autorités prennent fermement en main la question persistante du foncier, source de litiges depuis des années.



Il convient de souligner que le gouvernement a ordonné un arrêt des constructions sur le littoral de Dakar, et a même pris des mesures supplémentaires. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a demandé au directeur général des Impôts et des Domaines de dresser un état exhaustif du foncier dans les zones les plus sensibles, où des conflits actuels ou futurs menacent la paix sociale.



En attendant la réalisation de cette tâche et conformément aux directives énoncées, Abdoulaye Diagne a ordonné, le 29 avril, la suspension temporaire du traitement des dossiers fonciers dans certaines zones. Cette mesure concerne plusieurs sites, notamment dans les régions de Dakar et de Thiès.