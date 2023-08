Sûreté urbaine : 11 suspects arrêtés pour Tentative d'actes terroristes" à Dakar

Ce vendredi,la Sûreté urbaine a neutralisé un nouveau gang soupçonné de préparer des actes terroristes à Dakar. Pour le moment,onze suspects ont été arrêtés avec des herses ainsi que de l'essence et d'autres produits servant à la confection de cocktails Molotov, selon des sources . Les forces de défense et de sécurité ont reçu une information relative à un dénommé Cheikh Diouf qui avait par-devers lui des herses pour perpétrer des actes terroristes à Dakar. La même source renseigne que ce dernier a quitté Kaolack à bord d'une moto avec une grande quantité de herses qui auraient été confectionnées par un certain Bitèye pour des actes terroristes prévus le vendredi 11 août à Dakar, d'après l'informateur de la police. Des sources policières renseignent que "les herses ainsi que l'essence et d'autres produits servant à la confection des cocktails Molotov devaient être distribués aux cellules de Pikine, Yoff, Keur Mbaye Fall, Zac Mbao et Rufisque (groupe de l'autoroute à péage), Parcelles-Assainies, VDN 3. Des individus avaient déjà quitté Kaolack, Bignona, Mbacké et la République de Gambie pour rejoindre des groupes afin qu'ils se rendent au centre-ville". À l'aide de leurs enquêtes, les éléments de la Sûreté urbaine ont intercepté Cheikh Diouf, un prétendu étudiant en infographie avec un sac contenant plusieurs herses. Interrogé, il aurait avoué qu'il prévoyait de poser des actes terroristes le vendredi en compagnie d'autres personnes à qui il devait distribuer ces produits ainsi que de l'essence, dans le but de compromettre la sécurité publique. "En sa compagnie et sur ses indications, il a été procédé à l'interpellation du nommé Matar Sall, technicien fibre optique à Afitel, domicilié à Keur Mbaye Fall. Ce dernier dirigeait une cellule et devait recevoir du matériel et de l'argent. Poursuivant, il a été procédé à l'interpellation du nommé Ahmadou Bamba Cissé, né à Mbacké, agent de la Sonatel domicilié à Mbacké. Le susnommé était le coordonnateur des actes et devait donner les instructions à Cheikh Diouf pour distribuer le matériel aux différents groupes" informe une source policière. Ces investigations ont permis de procéder à l'interpellation d'autres mis en cause. Il s'agit de Mouhamed Seck dit "Seydina", né à Kaffrine, se disant étudiant en arabe, domicilié à Pikine Texaco, en provenance de Kaolack ; Yaya Sagna, né à Mpak (Ziguinchor), se disant clerc huissier et domicilié à la cité Damels PA (il dirigeait le groupe des Parcelles-Assainies), Hubert Édouard Mendy, né à Katoure, se disant étudiant en commerce international et domicilié à Sam Notaire Guédiawaye, qui dirige le secteur de la VDN 3. Ces 11 personnes, qui devaient poser des actes terroristes dans le secteur de la VDN 3 (groupe d'Édouard) ont été mises hors d'état de nuire. Ils logeaient à Sam Notaire.