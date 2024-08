Supercoupe d'Arabie Saoudite : Al-Hilal triomphe 4-1 contre Al-Nassr malgré un but de Ronaldo

Sans grande surprise, la finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite a vu le tenant du titre, Al-Hilal, dominer largement Al-Nassr, malgré la présence de Sadio Mané dans l'équipe adverse. Bien que Cristiano Ronaldo ait ouvert le score pour Al-Nassr, Al-Hilal, avec Kalidou Koulibaly en défense, a renversé la situation en marquant quatre buts en seulement 17 minutes, s’imposant ainsi 4-1.



Malgré l'absence de Neymar Jr, toujours indisponible à cause d’une longue blessure, Al-Hilal a une fois de plus prouvé sa supériorité sur le plan national, conservant son titre de Supercoupe. Cette victoire renforce encore son statut de leader incontesté du championnat saoudien, promettant une course au titre passionnante cette saison.



---



dakaractu