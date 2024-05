Supdéco renvoie les étudiants enrôlés par la ville de Thiès

Dans une note parvenue à Thiès info Supdeco informe qu'en "dépit de nos nombreux efforts et relances auprès de la Mairie de Thiès, aucune convention officielle n'a encore été signée pour régulariser votre situation au sein de notre établissement. Supdeco s'était engagé à commencer les cours en attendant la signature de la convention. C'est ainsi que les étudiants de la licence 2 ont débuté les cours depuis novembre 2023 et ceux de la licence 1 depuis mars 2024".



"Une cérémonie de signature des conventions avec les établissements était organisée le mercredi 17 avril 2024, mais jusqu'à présent aucune convention n'est signée avec Supdeco", ajoute la note d'information.



Malheureusement, dit la note lue par Thiès info, "en l'absence de cette convention, nous ne sommes plus en mesure de continuer à vous accepter dans notre école à compter de ce mercredi 15 mai 2024"