Suicide à Thiès: La victime connue, elle se nomme El Hadji Malick Ndoye

Le drame s'est produit ce jeudi 8 février 2024, vers 15 heures 30, au quartier Nguinth, dans la commune de Thiès - Nord. El Hadji Malick Ndoye, un gambien résidant à Ngaparou ( département de Mbour), s'activait dans la vente de voitures sur la Petite Côte. Il a fait le déplacement pour venir rencontrer son ami et se soigner auprès d'un guérisseur. Durant son séjour à Thiès, il a quitté cet après - midi la où il résidait au quartier Petit Thially à quelques mètres de l'école Sainte - Anne pour répondre à son destin empreint de tristesse.



Il s'est donné la mort en portant le couteau à sa gorge, devant la police dudit quartier. Un geste fatal qui l'a emporté. Selon ses proches, l'homme ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, âgé d'environ trente ans. "Il devait même continuer à suivre un traitement chez un guérisseur au quartier Silman, dans la commune de Thiès - Est", avancent -ils. Il est célibataire et père d'un garçon résidant aux Etas - Unis.



Son corps a été acheminé à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène par les sapeurs - pompiers de la 21 e Compagnie d'incendie et de secours pour les besoins d'une autopsie. La police a ouvert une enquête pour éclairer la lanterne des riverains de ce quartier de la commune de Thiès - Nord.