Successeur de Macky Sall: Benno lance un message fort aux candidats

En attendant le choix définitif du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition dans un communiqué rendu public a appelé les prétendants à la succession de Macky Sall au sein de ladite coalition en direction de l’élection présidentielle de 2024 à garder la sérénité et à attendre le choix de leur leader. « Suite à la déclaration historique du président Macky Sall, notre coalition a déclenché un processus devant permettre le choix d’un candidat d’unité et de consensus, en vue d’une victoire éclatante de Benno Bokk Yaakaar pour garantir la pérennisation de l’émergence économique de notre pays et l’amélioration continue du sort de notre peuple », a été mentionné dans un communiqué rendu public ce mardi soir. La coalition ajoute : « l’attente du nom de ce candidat de Benno Bokk Yaakaar suscite une vraie passion auprès de nos camarades et de l’ensemble de nos concitoyens ». Ainsi , la mouvance présidentielle indique que « malgré ces passions compréhensibles, nous exhortons nos camarades à la sérénité, à la retenue et à l’union sacrée pour une victoire éclatante de la grande majorité présidentielle ». Précisant son intérêt , « le seul enjeu reste le Sénégal et la consolidation des efforts remarquables qui ont permis d’enregistrer les résultats très encourageants du PSE ».