Succès de la Quatrième Transplantation Rénale à Dakar : Un Progrès Médical au Sénégal

Le samedi 27 juillet, des médecins sénégalais ont brillamment réalisé une quatrième transplantation rénale avec un donneur vivant apparenté à l'hôpital militaire de Ouakam, situé à Dakar. Cette réussite a été annoncée par le Conseil national du don et de la transplantation d'organes.

Dans un communiqué adressé à l'APS, le Conseil a déclaré : "Une quatrième transplantation rénale avec un donneur vivant apparenté a été effectuée ce samedi 27 juillet 2024."

Le communiqué assure également que "le couple donneur-receveur est actuellement en bonne prise en charge."

D'après le professeur El Hadji Fary Ka, président du Conseil national du don et de la transplantation d'organes, cette avancée médicale a été possible grâce à la collaboration des médecins des hôpitaux Aristide-Le-Dantec et militaire de Ouakam, deux des principaux établissements de santé publics du Sénégal.

M. Ka a précisé que l'équipe médicale responsable de cet exploit était composée exclusivement de professionnels sénégalais exerçant à l'hôpital militaire de Ouakam.

Le 27 novembre 2023, le Sénégal avait réalisé sa première greffe rénale avec un donneur vivant, marquant un jalon important. Trois opérations similaires avaient été couronnées de succès le même jour.

"Cette réussite, qui témoigne de la maturation des compétences du Sénégal dans ce domaine, renforce la confiance des patients souffrant d'insuffisance rénale chronique terminale envers le système de santé sénégalais", souligne le Conseil national du don et de la transplantation d'organes. Il a félicité les médecins pour leur travail exemplaire.

Le communiqué évoque également la mise en place d’un système de financement pour la transplantation rénale avec donneur vivant apparenté, ce qui pourrait soutenir et encourager ce progrès médical.

Ce développement représente une "seconde chance" pour les patients, leur offrant une "meilleure qualité de vie", et met en avant que "la transplantation rénale est avant tout une histoire humaine et un modèle d'altruisme."