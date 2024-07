Succès complet pour les candidats de la série S1 à Podor

Les trois candidats de la série S1 du jury 1178 du lycée El Hadj Baba Ndiongue ont tous réussi leur baccalauréat dès le premier tour, selon un constat de l'APS. En plus des candidats de la Série S1, des élèves de quatre autres séries ont également composé dans ce même jury.



Sur les 363 candidats inscrits dans le jury 1178, 43 ont obtenu leur diplôme dès le premier tour, tandis que 66 devront se présenter pour le second tour. Au collège Thierno Mountaga Ahmad Tall, faisant partie du jury 1179, 237 candidats étaient présents pour les séries L1 et L2. Parmi eux, 30 ont été admis d'office et 95 sont convoqués pour les épreuves du second tour.



Au lycée de Ndioum, où siège le jury 1176, 305 candidats ont participé à la session du baccalauréat 2024. Parmi eux, 50 ont décroché leur diplôme dès le premier tour, et 119 devront passer le second tour.