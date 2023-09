Sous l'impulsion du directeur des Chemins de Fer : Réhabilitation réussie de la ligne pour le Chemins de Fer

Gare du Tivaouane – Après des années d'interruption, le directeur des Chemins de Fer du Sénégal a fièrement annoncé la réouverture de la ligne de chemin de fer en direction de Tivaouane pour le Gamou. Cette déclaration intervient après des semaines de travail acharné, de réhabilitation et de restauration, saluant ainsi les efforts indéniables des cheminots.



Depuis le Magal de Touba, les équipes des Chemins de Fer du Sénégal, avec le soutien précieux des équipes de GCO, ont travaillé sans relâche pour remettre en état la voie ferrée. "Aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce qu'ils ont fait pendant plusieurs semaines", a déclaré le directeur. À la suite de la réhabilitation, la ligne de chemin de fer reliant Dakar à Tivaouane est désormais opérationnelle, permettant ainsi une circulation fluide des voyageurs.



Durant sa déclaration, le directeur a également évoqué la complexité et la distinction entre la circulation des marchandises et celle des passagers. Alors que les normes sont différentes, le niveau d'exigence en termes de qualité de voie est plus élevé pour les circulations de passagers. C'est cette même rigueur qui a été appliquée pour la réhabilitation de cette voie.



La sécurité a également été une préoccupation majeure. Des dispositifs de surveillance ont été mis en place, notamment pour les passages à niveau, qu'ils soient officiels ou clandestins, pour garantir une sécurité maximale aux voyageurs. Les forces de défense et de sécurité seront également présentes pour assurer la tranquillité de tous pendant la période du Gamou.



"Les circulations voyageurs vont se dérouler convenablement", a assuré le directeur. Cette réouverture est non seulement un symbole fort de la renaissance du transport ferroviaire au Sénégal, mais aussi une preuve du dévouement et de la responsabilité des cheminots.



La réussite de cette opération est également le fruit d'une collaboration fructueuse entre les Chemins de Fer du Sénégal et GCO. La mise en place de cette ligne pour le Gamou de Tivaouane est une étape clé dans la consolidation du réseau ferroviaire sénégalais et promet d'être un jalon pour d'autres projets futurs.



La réouverture de cette ligne est une réussite majeure, reflétant l'engagement et la détermination des cheminots sénégalais à servir leurs concitoyens et à assurer le développement du secteur ferroviaire du pays.