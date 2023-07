Souleymane Ndéné : "Pourquoi amnistier Khalifa et Karim et laisser de côté Sonko..."

Pour Me Souleymane Ndéné Ndiaye, si Karim Wade et Khalifa Sall obtenaient le droit d’être candidat à la future présidentielle, tout doit être fait pour que Ousmane Sonko aussi participe à ces joutes électorales. Sinon, ce serait une injustice, juge l’ex-Premier ministre qui était l’invité du grand jury de la Rfm.



«Il faut laisser tout le monde participer à cette élection. Tout le monde : Ousmane Sonko, Karim Wade, Khalifa Sall. À un moment donné de l’histoire de notre pays, il faut savoir pardonner.



Après avoir pu être amnistiés par le président Senghor, le Président Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye et Cie ont recouvré leurs droits civiques et politiques. Donc je ne vois pas pourquoi on amnistierait Khalifa et Karim et on laisserait de côté Ousmane Sonko. À mon avis, ce serait injuste. C’est ma position à moi.



Je suis avec Macky Sall, je ne suis pas avec Ousmane Sonko. Mais je trouverais injuste que Khalifa Sall et Karim Wade soient amnistiés et que Ousmane Sonko ne le soit pas. Ce serait injuste. Ce serait comme si on aurait légiféré pour deux hommes ou trois personnes ou pour une catégorie de personnes. Il ne faudrait pas donner cette impression aux sénégalais.»IGFM