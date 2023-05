Souleymane Ciss, membre fondateur de l'Apr, soutient Idrissa Seck pour la présidence de 2024

M. Ciss, qui a suivi le parcours du président Sall depuis 2009, a reconnu les réalisations de ce dernier au cours de ses deux mandats. "Je suis convaincu qu'il a bien travaillé et qu'aujourd'hui, après presque deux mandats à la tête du Sénégal, il présente un bilan élogieux et reluisant", a-t-il déclaré.

Cependant, Ciss a également souligné l'importance de la transition démocratique. Il rappelle que Macky Sall avait lui-même mentionné qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat dans son livre 'Le Sénégal au cœur', paru en 2019.

"Diriger un pays n'est pas une mince affaire. On ne confie pas les destinées d'un peuple à n'importe qui," a souligné Ciss. Dans ce contexte, il a mis en avant le rôle et l'expérience d'Idrissa Seck, qui fut Premier ministre du Sénégal de 2002 à 2004. Seck a quitté la coalition Benno Bokk Yaakaar, dont fait partie l'Apr, ce qui a contribué à la décision de Ciss de soutenir sa candidature.

"Il est évident que ceux qui partagent cette même conviction que moi auront un candidat autre que lui en perspective de la présidentielle de février 2024. Et au sein de Benno Bokk Yaakaar, le seul leader que je pensais avoir les compétences, les qualités d'homme d'État et l'expérience requise pour maintenir le Sénégal sur le chemin de l'émergence et favoriser sa démocratie et son État de droit a quitté cette coalition, en l'occurrence le Président Idrissa SECK," a-t-il ajouté.

Pour conclure, Souleymane Ciss, également ex-candidat à la mairie de Thiès Est, a annoncé que lui et ses camarades soutiendraient Idrissa Seck dans l'espoir de faire de lui le cinquième Président de la République du Sénégal après les élections du 25 février 2024