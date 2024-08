Sortie de la 12ᵉ Promotion de Maintenance Aéronautique à Thiès

Mercredi dernier à Thiès (ouest), trente-six sous-officiers de la 12ᵉ promotion du brevet élémentaire de maintenance aéronautique de l'école de l'armée de l'air (EAA) ont achevé leur formation de deux ans.

La cérémonie de clôture s'est tenue en présence de divers officiers, sous-officiers, militaires, proches et parents des diplômés.

Les représentants des organisations partenaires de l'EAA, telles que l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, la compagnie Air Sénégal, et l'aéroport international Blaise-Diagne, ainsi que des chefs de mission militaire ont également assisté à l'événement, présidé par le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées.

Le lieutenant-colonel Ousmane Ngom, commandant de l'EAA, a déclaré que “les 36 jeunes sous-officiers de la 12ᵉ promotion du brevet de maintenance aéronautique viennent de terminer leur formation après deux années de sacrifices et de dur labeur”.

Cette promotion comprend quatre Béninois et 32 Sénégalais, dont cinq gendarmes, qui ont reçu une “formation militaire et technique pour servir efficacement les forces armées”. Après un concours national très sélectif, les élèves ont intégré l'EAA en septembre 2022, où ils ont été formés aux bases du service militaire : discipline, ordre serré, préparation physique et mentale, et maniement des armes.

La promotion a été baptisée sergent-chef Fallou Ndiaye, un “officier émérite” de la première promotion de l'école, intégrée en 1982. Décédé en 1991 en service à Dodji (nord), il est décrit comme un pilote de chasse reconnu pour son calme et sa lucidité.

Le commandant de l'EAA a encouragé les jeunes sous-officiers à s'inspirer de l'engagement, du courage, de la rigueur et de l'exemplarité du parrain de leur promotion.