Sortie de Prison de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye : Premières Déclarations de Diomaye Faye

Ce jeudi, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été libérés de prison après respectivement 230 et 335 jours de détention. La libération des deux leaders de Pastef a été célébrée jusqu'au bout de la nuit à Dakar et à travers le pays.



Dans une brève déclaration rapportée par Vox Populi, Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa gratitude envers la mobilisation du peuple sénégalais en faveur des Patriotes. "Nous avons observé, pendant notre incarcération, les efforts, l'engagement et la détermination que vous avez déployés", a-t-il déclaré devant une foule enthousiaste.



Le candidat de Pastef a ensuite ajouté : "Nous remercions le peuple. Nous avons constaté votre inébranlable mobilisation et votre détermination pour le Projet. [...] Que ce soit Sonko ou moi, comprenez simplement que nous étions là pour vous soutenir dans cette lutte que vous avez engagée."



Celui qui représente la coalition DiomayePrésident pour l'élection présidentielle du 24 mars a annoncé qu'une conférence de presse, co-animée avec Ousmane Sonko, aura lieu ce vendredi. Les détails concernant le lieu et l'heure de cette rencontre avec les médias n'ont pas été précisés."