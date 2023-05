Sonko déposé chez lui par les éléments de la gendarmerie

Ousmane Sonko, qui avait été cueilli par la gendarmerie, a finalement été déposé chez lui, à la cité Keur Gorgui.



C’est l’information politique qui a focalisé l’attention sur ce dimanche. En effet, alors que Ousmane Sonko poursuivait sa "caravane de la liberté", il a été soudainement déclaré introuvable dans la journée. «Le président Ousmane Sonko est introuvable et injoignable depuis plusieurs heures. Pastef-Les Patriotes prend l'opinion nationale et internationale à témoin de cet état de fait et nous nous réservons le droit de réagir face à toute atteinte à son intégrité physique, son emprisonnement ou son assignation à résidence surveillée», avait publié le bureau politique de Pastef dans un document plaqué sur ses plateformes numériques. En effet, le leader de Pastef avait été cueilli par les gendarmes pour le conduire à son domicile de Dakar. Il a été déposé à sa maison sise à cité keur Gorgui, en début de soirée.Igfm